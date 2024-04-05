Неизвестные жестоко расправились с ростовским инженером

В Ростовской области в багажнике нашли инженера с отрезанными ушами и перерезанным горлом. Его коллегу все еще ищут, сообщает Baza.

По данным источника, главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» Андрей Ликольд и его сотрудник Юрий Московой вечером 2 апреля поехали в сторону г. Волгодонска на своих автомобилях. Мужчины пропали без вести.

Родственники пропавших забеспокоились и пошли в полицию.

Спустя два дня 4 апреля в реке Сал в районе хутора Верхоломов обнаружили автомобиль Mitsubishi Outlander, которым управлял Ликольд. В багажнике машины лежало его тело со связанными руками и ногами, перерезанным горлом и отрезанными ушами.

В той же реке удалось найти и автомобиль коллеги Ликольда ВАЗ 21200, но он оказался пустым.

В настоящее время правоохранители продолжают поиски Юрия Москового.

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