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Происшествия

Неизвестный обстрелял автомобиль на барнаульском перекрестке

Жителей краевой столицы взволновала история, которую рассказал один из подписчиков сообщества Инцидент Барнаул. По словам мужчины, вечером 20 февраля неизвестный человек выстрелил в его автомобиль на перекрестке.

Разбитое стекло.
Разбитое стекло.
Инцидент Барнаул

Мужчина рассказал, что инцидент произошел в субботу вечером на перекрестке «Георгиева — 50 лет СССР» в Барнауле.

«Стоял на светофоре, загорелся зелёный, начал трогаться и услышал громкий хлопок, потом уже понял, что разбилось заднее стекло автомобиля», — рассказал водитель.

Утром следующего дня он рассмотрел повреждение и обнаружил отверстие, «либо от пульки газобалонного пистолета, либо от воздушки». Водитель предполагает, что стреляли из окна находившейся рядом многоэтажки.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Барнауле. Так, неизвестный стрелял по припаркованному автомобилю на ул. Шумакова. Кроме того, Следственный комитет проверял сообщение о стрельбе по людям во дворе № 29 по улице Сухэ-Батора.

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