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Неизвестный препарат вместо ковид-прививки вкалывают некоторым россиянам

В Самарской области участились случаи псевдовакцинации от коронавируса.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Это новый вид мошенничества, заявили в областном главке МВД.

Аферисты предлагают свои услуги через соцсети или по телефону, представляясь менеджерами медицинских компаний, и обещают провести процедуру на дому.

К тем, кто согласился, якобы медработники приезжают на дом и делают прививку неизвестным препаратом, после чего выносят из квартиры ценные вещи, уточняет «ГТРК Самара».

Правоохранители предупреждают людей не пускать в квартиру посторонних и тем более не соглашаться на «липовые» вакцинации от COVID, пишет «Росбалт». Чтобы пройти вакцинацию, нужно записаться на процедуру через портал госуслуг или через регистратуру в поликлинике по месту жительства.

Ранее российских полицейских заподозрили в массовой покупке сертификатов о вакцинации. Между тем продавцы липовых сертификатов о вакцинации появились в Барнауле. Как сообщили в УМВД России по Барнаулу, cотрудники полиции уже начали проверку по данному факту.

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