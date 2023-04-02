2 апреля
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Происшествия

Неизвестное животное задушило кроликов в частном секторе в Бийске

В частном секторе Бийска неизвестный зверь сломал клетку с кроликами и передавил всех животных. Хозяин обвиняет в этом бродячих собак, однако бийчане в этом не уверены. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».

Неизвестное животное задушило кроликов в частном секторе в Бийске
Неизвестное животное задушило кроликов в частном секторе в Бийске
Инцидент Бийск

Хозяин погибших животных винит в произошедшем бродячих собак. Якобы такой случай происходит не в первый раз.

Однако некоторые бийчане усомнились в том, что на кроликов напали именно собаки. Они обратили внимание на то, что тушки животных остались целы, без капель крови.

«Вам не кажется странным, что голодная бродячая собака просто поигралась и ушла, не съев ни одного кролика и не прихватив с собой?» — написали в комментариях.

Другие предположили, что на животных могли напасть хорьки или лисы. Однако остается неясным, какое животное могло проделать в клетке большую дыру.

Хозяину посоветовали написать заявление в полицию, чтобы те зафиксировали следы взлома клеток и убытки. Некоторые также предложили вызвать Росприроднадзор или написать жалобу в мэрию:

«А вот это уже серьезно. Это частная собственность. Это не просто собачки гуляют и играют. Хозяину необходимо писать жалобу в мэрию. Или хотя бы узнать, куда можно обратиться. На стаи можно не обращать внимания до тех пор, пока они не начинают приносить вред»

Ранее бесхозный пес напал на гуляющую с собакой женщину в Барнауле.

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