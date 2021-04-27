Немец упал с 12 этажа после отдыха с россиянкой в фешенебельном столичном отеле

42-летний немец Мартин Вайнерт остановился в пятизвездочной гостинице с 27-летней россиянкой.
Ночью пара распивала алкоголь и решила подняться на крышу отеля, а утром турист улетел с парапета 12 этажа и упал на 10 этаж технического балкона, пишет Lenta.ru. Ка произошло ЧП — пока неизвестно.
Гражданин Германии госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сейчас за его жизнь борются московские врачи.
Прямо в руки полицейских
Ранее сообщалось о происшествии в Барнауле — девушка выпрыгнула с третьего этажа дома. Впоследствии выяснилось, что она спасалась от насильников и сутенерши. Об этом написал life.ru со ссылкой на источник.
Сначала компания избивала заложницу цепью от дамской сумочки, а потом мужчины стали насиловать ее.
Когда они уснули, девушка выбралась на карниз и позвала на помощь. Ее поймали сотрудники транспортной полиции.