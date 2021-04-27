27 апреля
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Происшествия

Немец упал с 12 этажа после отдыха с россиянкой в фешенебельном столичном отеле

Турист из Германии, отдыхавший с россиянкой в роскошном отеле в центре Москвы, упал с балкона и попал в больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

42-летний немец Мартин Вайнерт остановился в пятизвездочной гостинице с 27-летней россиянкой.

Ночью пара распивала алкоголь и решила подняться на крышу отеля, а утром турист улетел с парапета 12 этажа и упал на 10 этаж технического балкона, пишет Lenta.ru. Ка произошло ЧП — пока неизвестно.

Гражданин Германии госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сейчас за его жизнь борются московские врачи.

Прямо в руки полицейских

Ранее сообщалось о происшествии в Барнауле — девушка выпрыгнула с третьего этажа дома. Впоследствии выяснилось, что она спасалась от насильников и сутенерши. Об этом написал life.ru со ссылкой на источник.

Сначала компания избивала заложницу цепью от дамской сумочки, а потом мужчины стали насиловать ее.

Когда они уснули, девушка выбралась на карниз и позвала на помощь. Ее поймали сотрудники транспортной полиции.

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