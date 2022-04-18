18 апреля
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Происшествия

«Немые» звонки мошенников объяснили россиянам

Мошенникам гораздо проще получить доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки, рассказал член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, пишет Lenta.ru.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Для упрощения своей работы злоумышленники используют немые звонки, объяснил специалист.

«У мошенников есть определенная автоматизация. Например, когда звонят и бросают трубку, — это способ сэкономить время для жуликов, потому что далеко не каждый человек вообще ведется на их уловки. Это делают в большинстве своем впечатлительные и эмоциональные люди. Когда мошенники звонят и бросают трубку, те, кто им перезванивает, уже готовы к общению. Так жулики экономят время, потому что потом включается человек, а человек — это долго», — сказал он.

Как говорит один из ведущих специалистов по информационной безопасности — Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке —, на компьютере постоянно ставятся какие-то улучшения прошивок, а прошивка в голове человека с определенных времен не менялась вообще. Поэтому атака на человека всегда удачнее

«Хакерская атака на карту — трудная штука. Обычно гораздо проще атаковать человека. Если была попытка взлома по реквизитам, то неудивительно, что ее заблокировали. Когда такие вещи начинают происходить массово, они тут же фиксируются — службы безопасности у крупных банков достаточно неплохо работают», — отметил эксперт.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, службе безопасности компании удалось отбить атаку на карты россиян со стороны Украины. Средства пытались списать по всей накопленной базе клиентов.

Ранее в России выявили новую схему мошенничества, связанную с девелоперами и эскроу-счетами.

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