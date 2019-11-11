Нес женские руки в рюкзаке: что известно о доценте СПбГУ Олеге Соколовом и убийстве студентки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, известный историк и кавалер ордена Почетного легиона признался в жестоком убийстве 24-летней студентки Анастасии Ещенко. В его квартире нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу. Что на данный момент известно об Олеге Соколовом и его мотивах — в материале altapress.ru.

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко. Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый — 63-летний историк Олег Соколов — признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой вечером 8 ноября. Они сильно поругались, после чего он убил ее в состоянии аффекта, а придя в себя, решил избавиться от тела.

Что известно о доценте СпбГУ Олеге Соколове

Признавшийся в убийстве студентки Олег Соколов — крупнейший в России специалист по наполеоновской эпохе, сообщил «Комсомольской правде» бывший секретарь Международной военно-исторической ассоциации Константин Сидельников. За свои заслуги в науке Соколов получил Орден Почетного легиона — высшую государственную награду Франции.

Кроме того, мужчина занимался исторической реконструкцией.

«Как только он надевал мундир, в него словно бес вселялся, — рассказал Константин Сидельников. — Он искренне считал себя тем человеком, которого изображал — тем же Наполеоном, например. Со всеми его недостатками и достоинствами».

О преступлении Соколова стало известно после того, как его вытащили из реки Мойка утром 9 ноября. При нем был рюкзак с женскими руками, пишет fontanka.ru. До этого мужчина сбрасывал в воду мешки с частями тела жертвы.

Следственный комитет. Анна Зайкова

По данным «Российской газеты», в СПбГУ признаются, что в шоке от случившегося. Когда стало известно о его задержании, историк Евгений Понасенков заявил, что ранее неоднократно предупреждал руководство вуза, что ученый может быть опасен. Кроме того, Олега Соколова исключили из состава научного совета французского Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP).

Что известно о мотивах убийства

«Фонтанка» пишет, что Олег Соколов жил со своей 24-летней ученицей Анастасией Ещенко. В ее окружении говорят, что Анастасия хотела расстаться с доцентом.

Сообщается, что адвокаты доцента СПбГУ Олега Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание.