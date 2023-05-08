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Происшествия

Несколько человек пострадали в ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск

Серьезное ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск произошло 8 мая в 13:25, сообщает "Инцидент Барнаул".

Костыли. Травмпункт.
Костыли. Травмпункт.
pexels.com

40-летний мужчина за рулем "Ниссана Бассара" на перекрестке неравнозначных дорог не уступил автомобилю на главной дороге и столкнулся с "Мицубиси Аутлендер".

В итоге травмировались пять пассажиров "Ниссана". Среди них - 50-летняя женщина, 19-летняя девушка, 15-летний юноша и две девочки 11 и четырех лет.

Им оказали медпомощь в горбольнице №1 Рубцовска. Госпитализация не потребовалась.

Правоохранители ведут проверку по инциденту.

Ранее на выезде из Бийска произошло жесткое ДТП с участием грузовиков.

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