Несколько человек пострадали в ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск

Серьезное ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск произошло 8 мая в 13:25, сообщает " Инцидент Барнаул ".

40-летний мужчина за рулем "Ниссана Бассара" на перекрестке неравнозначных дорог не уступил автомобилю на главной дороге и столкнулся с "Мицубиси Аутлендер".

В итоге травмировались пять пассажиров "Ниссана". Среди них - 50-летняя женщина, 19-летняя девушка, 15-летний юноша и две девочки 11 и четырех лет.

Им оказали медпомощь в горбольнице №1 Рубцовска. Госпитализация не потребовалась.

Правоохранители ведут проверку по инциденту.

Ранее на выезде из Бийска произошло жесткое ДТП с участием грузовиков.