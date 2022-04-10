Несколько семей эвакуировали в Камне-на-Оби из-за подтопления

Жители Камня-на-Оби впервые за долгое время столкнулись с бурным потоком талой воды. Паводок подтапливает улицы, дворы и частные дома, некоторых жителей пришлось эвакуировать.

Первые сообщения о приходе воды появились 3 апреля.

«Традиционно паводок в Каменском районе делится на первую и вторую волну — ледоход в апреле и сход тающих снегов в истоки Оби в июне. «Нулевая волна», если можно так выразиться, — это пропуск талых вод, который обычно в кризисную программу не входит. Однако нынешняя весна предложила жителям города и коммунальным службам шок-сценарий типа: «никогда такого не было, и вот опять», — пишут «Каменские известия».

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Каменского района Сергей Умяров говорит, что подтопления произошли из-за аномального тепла в начале апреля — снег таял не постепенно, как обычно, а стремительно.

Пока что известно, что затопило несколько подвалов, усадеб, были единичные случаи подъема воды выше уровня пола.

Из своих домов были эвакуированы шесть человек — впервые за долгое время пункты временного содержания пришлось задействовать ещё до первой волны паводка.

Специалисты отмечают, что дальнейшая картина паводка будет зависеть от многих факторов, в том числе температурного режима в юго-восточной части края и в Горном Алтае и того, как будут наполняться водой Бия и Катунь.