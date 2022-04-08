Подъем воды до опасной отметки прогнозируют в Алтайском крае

В ближайшие двое суток в Алтайском крае до опасной отметки поднимется уровень воды в реке Алей у Рубцовска, гласят данные Алтайского ЦГМС.

Вода поднимется до 545−565 см над нулем водомерного поста при опасной отметке 560 см. Возможно подтопление прибрежных территорий.

На данный момент паводковая обстановка в регионе остается стабильной, случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано, отмечают в краевом МЧС. Уровни воды в реках ниже критических.

На основных водных артериях появляются промоины, закраины, подвижки льда, средний, редкий, густой ледоход (активный ледоход на Бии в районе Бийска).

Паводок на Алтае-2022. 22.mchs.gov.ru

Группы, обеспечивающие мониторинг ситуации, работают в Рубцовске и в Солтонском районе.

Ситуация в Барнауле

В администрации краевой столицы прошло заседание комиссии по поводу паводка. Первый вице-мэр Анатолий Воронков заявил, что первый этап первой волны паводка удалось пройти без крупных подтоплений, а все обращения жителей об откачке воды и ее отводе с территорий были оперативно выполнены.

Когда вскроется Обь

Пока предварительные прогнозы по вскрытию Оби подтверждаются: специалисты ожидают начало ледохода на этих выходных, 9−10 апреля.