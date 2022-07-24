Несуществующая компания поставляла в алтайские магазины сливочное масло

По сообщению ведомства, в Алтайский край и другие российские регионы масло поставили из Омской области. Там его ввели в оборот из Подмосковья.
Выяснилось, что подмосковного предприятия вовсе не существует. В Омской области на масло неизвестного происхождения оформлялись фиктивные документы, продукцию упаковывали под разные бренды и поставляли в магазины.
Россельхознадзор пресек оборот продукции и остановил его реализацию.
Ранее стало известно, какие алтайские предприятия вошли в престижный рейтинг крупнейших производителей сыра.