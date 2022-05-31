31 мая
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Экономика

Условия выдачи молока «за вредность» утвердил Минтруд

Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень вредных производственных факторов, при которых работникам выдают бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты.

Молоко.
Молоко.
CC0

В документе уточняется — норма бесплатной выдачи молока составляет пол-литра, независимо от продолжительности смены сотрудника. В случае, если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается.

Выдача и употребление данного продукта должны происходить в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. При этом подчеркивается, что замена молока сметаной, сливочным маслом или иными продуктами, не установленными в документе, не допускается, пишет Lenta.ru.

Также отмечается — молоко или другие равноценные пищевые продукты не выдаются, если работник бесплатно получает лечебно-профилактическое питание.

Документ вступит в силу 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Документ доступен на портале официальной правовой информации.

Ранее гаишники раздали водителям молоко в российском городе.

Что произошло

В феврале 2020 года правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко. При этом обязательство компенсировать работникам вредность производства продуктами осталось за работодателем.

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