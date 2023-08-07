Неуправляемый грузовик врезался в дома и машины, погибли 10 человек

На трассе в районе города Куляб в Таджикистане грузовик столкнулся с легковыми автомобилями и врезался в жилые дома, сообщает ТАСС.

Как минимум 10 человек погибли, еще 14 пострадали.

ДТП произошло накануне вечером. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика, указывает bfm.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека. А пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае.

Автомобиль опрокинулся в кювет, два человека - водитель и пассажир - получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Выяснилось, что управлявший машиной мужчина был пьян. У него дополнительно взяли кровь на анализ.

Кроме того, на момент ДТП он уже был лишен прав. Возбудили уголовное дело.

Напомним, что повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может грозить конфискацией транспортного средства в пользу государства.