Неуправляемый грузовик врезался в дома и машины, погибли 10 человек

Как минимум 10 человек погибли, еще 14 пострадали.
ДТП произошло накануне вечером. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика, указывает bfm.ru.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека. А пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае.
Автомобиль опрокинулся в кювет, два человека - водитель и пассажир - получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Выяснилось, что управлявший машиной мужчина был пьян. У него дополнительно взяли кровь на анализ.
Кроме того, на момент ДТП он уже был лишен прав. Возбудили уголовное дело.
Напомним, что повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может грозить конфискацией транспортного средства в пользу государства.