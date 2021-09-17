Дело депутата АКЗС о незаконных рубках леса передают в суд

Прокуратура Алтайского края изучила и готова передать на рассмотрение суда материалы уголовного дело в отношении депутата АКЗС, гендиректора компании «Алтай-Форест» Николая Бушкова и еще трех руководящих работников предприятия, пишет « Российская газета ».

Речь идет о ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере организованной группой).

Как уже сообщалось, вырубки Бушков организовал в 2019 году в Тальменском районе. Ущерб от преступных действий оценивали в сумму более 4,9 млн рублей.

По данным РГ, весной комиссия установила факты нелегальной заготовки древесины на участках в Ларичихинском лесничестве в объеме свыше пяти тыс. кубометров на сумму 77,1 млн рублей.

Рослесхоз в ходе проверок 15 лесосек, лесозаготовительные работы в которых вел «Алтай-Форест», выявили факты перерубов в 12 из них общим объемом 1 434 кубометра с причинением ущерба государству в размере 20,7 млн рублей. Необследованными еще остаются более тысячи делян, разработанных предприятием в 2016—2020 годах.

После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. Его задержали в Новосибирске.