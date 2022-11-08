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Происшествия

НЛО передает «привет». Барнаульцы обеспокоены странными световыми пятнами в небе

Жители Барнаула увидели странные световые пятна в ночном небе 7 ноября. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

НЛО над Барнаулом
НЛО над Барнаулом
Александра Аксенова

Странные вспышки озарили ночное небо. Их было видно на улицах Восточной и Гридасова. Предположительно, это свет от прожекторов цирка «Граф Орлов», который установили на парковке ТРЦ Galaxy.

Подписчики отметили, что подобное явление не раз наблюдали из-за шоу. «Каждый год про эти лучи спрашивают», — возмутились некоторые из них.

Горожане не упустили случая пошутить над ситуацией. Альтернативная версия происходящего — прилет НЛО.

«Это трейлер к началу нового сезона под названием «Земля 2023», — написали комментаторы.

Некоторые посмеялись, что так цирк сделал себе отличную рекламу.

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