НЛО передает «привет». Барнаульцы обеспокоены странными световыми пятнами в небе

Странные вспышки озарили ночное небо. Их было видно на улицах Восточной и Гридасова. Предположительно, это свет от прожекторов цирка «Граф Орлов», который установили на парковке ТРЦ Galaxy.
Подписчики отметили, что подобное явление не раз наблюдали из-за шоу. «Каждый год про эти лучи спрашивают», — возмутились некоторые из них.
Горожане не упустили случая пошутить над ситуацией. Альтернативная версия происходящего — прилет НЛО.
«Это трейлер к началу нового сезона под названием «Земля 2023», — написали комментаторы.
Некоторые посмеялись, что так цирк сделал себе отличную рекламу.