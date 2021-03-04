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Происшествия

Ногами не били. Директор алтайского лицея прокомментировала драку школьников

Директор рубцовского лицея № 6 Елена Рябова рассказала подробности конфликта между школьниками 3 марта. По ее словам, ногами никто никого не бил, а трое ребят пытались успокоить своего одноклассника.

Лицей №6 в Рубцовске.
Лицей №6 в Рубцовске.
yandex.ru/maps

Один из восьмиклассников намеревался нанести удары троим школьникам, в ответ они решили его успокоить, говорит директор.

Видеозапись инцидента подтверждает, что избиения ногами не было.

«Мальчику, с которым произошел конфликт у одноклассников, оказал помощь медработник школы. Родителей участников инцидента сразу пригласили в школу для выяснения ситуации», — говорит Елена Рябова.

Социальный педагог вызвал инспектора по делам несовершеннолетних, который провел беседу с учениками в присутствии родителей, взял со школьников объяснительные по поводу инцидента и принял заявления от законных представителей.

Двум родителям выдали направления на судебно-медицинскую экспертизу.

«Школьник, у которого произошел конфликт с учениками, ранее состоял на учете в ПДН за драку с одноклассником. Остальные трое участников инцидента ранее на учете не состояли», — заключила руководитель школы.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ученики избили одноклассника. Многие знакомые с делами в школе заявили, что этот мальчик сам неоднократно провоцировал других, в том числе учителей.

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