Новая версия: группа Дятлова погибла из-за сброшенной с самолета-разведчика фотобомбы

По словам руководителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, некоторые исследователи уже высказывали похожие мнения, пишет РИА Новости.
«С этим надо разбираться. <…> Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал. К этой версии надо подходить официально», — сообщил эксперт.
Самарский исследователь Андрей Шепелев обнаружил информацию, указывающую на то, что в первой половине 1959 года над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47, пишет News.ru. По его мнению, группа Дятлова могла погибнуть при взрыве так называемой фотобомбы, сброшенной пилотом из США.
Засекреченное дело
Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.
Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.
На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.
Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.