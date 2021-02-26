Новая версия: группа Дятлова погибла из-за сброшенной с самолета-разведчика фотобомбы

По словам руководителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, некоторые исследователи уже высказывали похожие мнения, пишет РИА Новости.

«С этим надо разбираться. <…> Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал. К этой версии надо подходить официально», — сообщил эксперт.