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Происшествия

Заколдованный маршрут: на перевале Дятлова пропала группа столичных туристов

Туристическая группа из Москвы вовремя не вернулась с перевала Дятлова, сообщает E1.

Снег в горах.
Снег в горах.
СС0

В группе состоит восемь человек.

«До сих пор не вернулись и связи никакой с ними нет», — рассказал источник в силовых структурах.

В региональном управлении МЧС заявили, что в данный момент на перевале Дятлова зарегистрированы три туристический группы, и все они находятся на связи, пишет «Росбалт».

По последним данным, группа туристов из Москвы вернулись с перевала. Туристы уже находятся в аэропорту Екатеринбурга, чтобы улететь в Москву.

О походе не были поставлены в известность спасатели МЧС.

«Эта туристическая группа не была официально зарегистрирована, в нарушение федерального законодательства. Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за 10 дней до начала похода», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Засекреченное дело

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Гибель на перевале Дятлова.
Гибель на перевале Дятлова.
commons.wikimedia.org

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.

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