Новосибирец убил мать, закопал тело в подполе и год получал пенсию

В Новосибирской области мужчина получил 12 лет за убийство матери, которую он забил насмерть, а затем захоронил труп в подполе, сообщает « Тайга.инфо ».

При этом мужчина в течение года — с 12 октября 2018 года по 12 марта 2019 — получал пенсию за убитую мать. Для этого он сделал подложную доверенность.

Мужчину обвинили в смерти матери и мошенничестве при получении выплат. Его приговорили к 12 годам и 1 месяцу в колонии особого режима.

Следствие установило, что сибиряк 1 мая пьянствовал у себя дома, в котором находились его мать и сожительница. У мужчины возник конфликт с матерью, закончившийся избиением.

«Нанес потерпевшей телесные повреждения не совместимые с жизнью, после чего захоронил труп в погребе. Под угрозой физической расправы заставил свою сожительницу изготовить поддельную доверенность на право получения пенсии по старости за потерпевшую. Доверенность передал сотруднику отделения связи „Почта России“, осуществлявшей доставку пенсии на дом», — рассказали в суде.

Мужчину задержали 1 апреля 2019 года, тогда же обнаружили труп. Женщину почти год никто не искал: сын рассказал родственникам и соседям, что отправил свою мать в санаторий на длительное лечение.