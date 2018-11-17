Новосибирец выбросил девушку с 10 этажа за отказ от секса, но она вернулась в квартиру

Житель Новосибирска, которому девушка отказала в интимной близости, выбросил ее с 10 этажа. Но она смогла зацепиться за перила балкона, забраться обратно в квартиру и вызвать полицию, сообщает « Комсомольская правда ».

Мужчина и женщина были давно знакомы. Они созвонились, договорились вместе провести время. Девушка даже съездила за молодым человеком на машине и привезла к себе. Они выпили. Однако хозяйка отказалась от интимной близости.

Николай Папантонопуло,

заместитель прокурора Железнодорожного района:

Обвиняемый взял потерпевшую на руки, перенес на балкон квартиры, расположенной на 10 этаже, и, переместив ее за бетонное ограждение балкона, отпустил, а сам зашел в квартиру.

Девушка успела вцепиться в перила. Помог ей и небольшой выступ на балконе снаружи — на нем женщина держалась ногами. Потом она вскарабкалась на балкон и вновь оказалась в квартире. После этого девушка выскочила из нее и побежала за помощью.

29-летнего мужчину будут судить за покушение на убийство. Сам он утверждает, что не пытался лишать девушку жизни. Обвиняемый женат, у него на иждивении — четверо детей.