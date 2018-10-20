Разбор. Что делать, если любовные утехи соседей мешают спать

Жительница Барнаула Наталья страдает бессонницей из-за шумных соседей. Люди из квартиры сверху регулярно занимаются любовными утехами. Решить проблему мирно у женщины не получается, поэтому она обратилась за советом в редакцию altapress.ru .

Наталья,

жительница Барнаула:

Происходит это раза три в неделю, в промежутке с 23 до 00 часов, а то и дольше. Я в это время ложусь спать, и они мешают мне. Недавно вообще устроили игрища с топотом, криками и скрипом кровати на всю ночь. Я уже разговаривала с ними по-хорошему, это прекратилось на неделю, а потом по-новой. Им плевать на отношения с соседями, потому что квартиру они снимают. Я даже к участковому ходила, он разводит руками и говорит, что не в силах помочь. Что мне делать, как заставить соседей вести себя прилично?

В какое время нельзя шуметь в Алтайском крае?

С 10 января 2018 года в Алтайском крае вступил в силу новый «закон о тишине». Он запрещает шуметь с 22.00 до 8.00 с понедельника по пятницу, а также с 22.00 до 9.00 в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни.

Кроме того, с 13.00 до 15.00 в крае установлены ежедневные «часы тишины» в квартирах и подъездах в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях.

С 20.00 до 9.00 в будние дни и по субботам (а в воскресенье круглосуточно) нельзя делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов, построенных менее полутора лет назад.

Какая ответственность грозит нарушителям тишины?

Если действия шумных соседей не влекут ответственности, предусмотренной КоАП, на них могут наложить штраф согласно ст. 61 Закона Алтайского края от 500 до 3 тысяч рублей.

На федеральном уровне этот вопрос регулирует ст. 6.4. КоАП РФ. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

В п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ» в качестве примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышением допустимой громкости; ремонтные, строительные работы или иных действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.

Как действовать?

Юрисконсульт компании «Юрисдело» Андрей Сандаковский дал несколько советов, как действовать в такой ситуации.

1. Без достаточных оснований привлечь к ответственности соседей не получится. Необходимо зафиксировать шум, чтобы использовать это в дальнейшем как доказательство.

2. Можно вызывать участкового, который мог бы лично услышать факт нарушения тишины. Также стоит записать громкие звуки на диктофон или смартфон. Неважно, будет это аудио или видео — на ваше усмотрение и фантазию.

3. Наверняка от шума страдают и другие соседи. Возьмите их в союзники, составьте совместный акт о нарушении тишины (в свободной форме) и поставьте под ним свои подписи. Также вы можете написать коллективное заявление у участкового.

4. Если квартиру снимают, попробуйте связаться с владельцами жилья и рассказать им о ситуации. Вряд ли их устроят такие проблемные жильцы — возможно, они сдают квартиру без договора, как это часто бывает, и побоятся проблем.