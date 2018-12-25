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Новосибирская полиция поймала сбежавшего из психбольницы авторитета-рабовладельца Мошка

25 декабря в Новосибирской области полицейские задержали опасного криминального авторитета Виктора Мошкова, который 17 декабря сбежал из психиатрической больницы. Его нашли в городе Куйбышев, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Виктор Мошков был задержан в Куйбышеве. 25 декабря 2018 года.
Виктор Мошков был задержан в Куйбышеве. 25 декабря 2018 года.
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Виктора Мошкова, известного по кличке Мошок, обнаружили в одном из частных домов. Для поимки беглого преступника задействовали все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого.

Также новосибирская полиция выложила видео побега Мошкова из больницы:

Как Мошков попал в психбольницу

Мошка судили за убийство, избиение, поджог чужого имущества, незаконное лишение свободы и использование рабского труда. В 2012 году он завел себе настоящего невольника из числа бомжей. Этого человека он заставлял работать с утра до ночи в своем подсобном хозяйстве, кормил впроголодь, а если считал, что раб плохо трудится, жестоко избивал металлической трубой.

Во время следствия этот приверженец здорового образа жизни, закаливания и уринотерапии, как пишет «Коммерсант», попал в СИЗО. Здесь он, пышущий здоровьем мужчина, неожиданно перенес инсульт. Это повлияло на рассудок Мошкова, диагноз вынесли эксперты. В марте 2018 года суд освободил обвиняемого от наказания, отправив на принудительное психиатрическое лечение.

Кого убил беглец

По данным борцов с оргпреступностью, Мошков был довольно влиятельной и авторитетной фигурой «славянского» крыла преступного сообщества региона, считался приближенным к вору в законе Павлу Мореву по прозвищу Бешеный (умер в 2002 году).

В первый раз его осудили в 1992 году за хулиганство, кражу и мошенничество. Далее он сидел еще несколько раз.

В январе 2013 года Виктора Мошкова вновь задержали и предъявили обвинение в ряде преступлений, наиболее тяжкие из которых — убийство.

Еще в 1998 году, указывается в материалах следствия, Мошок застрелил двух молодых людей из противоборствующей криминальной группировки, подконтрольной другому вору в законе Юрию Бердышеву (Карзубый). Мошков, говорится в деле, наставив на них пистолет ТТ, заставил лечь ничком на землю и сделал по выстрелу в затылок.

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