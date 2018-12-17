Опасный криминальный авторитет-рабовладелец Мошок сбежал из новосибирской психушки

Полиция Новосибирска разыскивает Виктора Мошкова, который 17 декабря сбежал из психиатрической больницы. Об этом гражданине в МВД коротко сообщили, что он социально опасен. Однако журналисты сайта 360tv.ru раскопали подробности о беглом Мошкове.

Как сообщил источник издания в правохранительных органах Новосибирска, беглец является криминальным авторитетом по кличке Мошок, осужденным за убийство, рабовладение и еще ряд преступлений.

Чтобы сбежать из психушки, где он находился с весны этого года, Виктор Мошков перепилил решетку.

Как Мошков попал в психбольницу

Мошка судили за убийство, избиение, поджог чужого имущества, незаконное лишение свободы и использование рабского труда. В 2012 году он завел себе настоящего невольника из числа бомжей. Этого человека он заставлял работать с утра до ночи в своем подсобном хозяйстве, кормил впроголодь, а если считал, что раб плохо трудится, жестоко избивал металлической трубой.

Во время следствия этот приверженец здорового образа жизни, закаливания и уринотерапии, как пишет «Коммерсант», попал в СИЗО. Здесь он, пышущий здоровьем мужчина, неожиданно перенес инсульт. Это повлияло на рассудок Мошкова, диагноз вынесли эксперты. В марте 2018 года суд освободил обвиняемого от наказания, отправив на принудительное психиатрическое лечение.

Кого убил беглец

По данным борцов с оргпреступностью, он являлся довольно влиятельной и авторитетной фигурой «славянского» крыла преступного сообщества региона, считался приближенным к вору в законе Павлу Мореву по прозвищу Бешеный (умер в 2002 году).

В первый раз его осудили в 1992 году за за хулиганство, кражу и мошенничество. Далее он сидел еще несколько раз.

В январе 2013 года Виктора Мошкова вновь задержали и предъявили обвинение в целом ряде преступлений, наиболее тяжкие из которых — убийство. Еще в 1998 году, указывается в материалах следствия, Мошок застрелил двух молодых людей из противоборствующей криминальной группировки, подконтрольной другому вору в законе Юрию Бердышеву (Карзубый). Мошков, говорится в деле, наставив на них пистолет ТТ, заставил лечь ничком на землю и сделал по выстрелу в затылок.

Приметы беглеца

Виктору Мошкову 63 года, рост — 174 см., худощавого телосложения, лысый.

Одежда: светлая куртка с капюшоном, светлые штаны, черная футболка, черные ботинки.