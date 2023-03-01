Ножом отрезали челку подростку из-за кофты с пауком

Подростка в кофте с изображением паука остановили на улице сверстники и ножом отрезали ему волосы, сообщает Telegram -канал Ni Mash.

Это случилось в Нижнем Новгороде. Мальчика заподозрили в участии в «ЧВК Редан».

Подростка обвинили в пропаганде движения, после чего увели с улицы на крытую парковку, где порвали одежду и отрезали челку.

После случившегося та же группа бросилась поиски подростков в одежде с изображением паука, указывает Lenta.ru.

Ранее драки «ЧВК Редан» в барнаульских ТРЦ анонсировали в соцсетях.

О потасовках 4−5 марта в торгово-развлекательных центрах «Галактика» и «Европа» сообщают в Telegram-каналах.

Главные приметы «редановцев» — длинные черные волосы, символы паука и цифры 4 на одежде.

Первый громкий случай произошел в 20-х числах февраля в торговом центре «Авиапарк» в Москве. После случившегося подобные стычки начались в других российских ТЦ. Полиция получила распоряжение задерживать всех подозреваемых в причастности к ЧВК «Редан».

Облавы прошли в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

Депутаты изучат ситуацию с задержанием подростков, сообщил глава комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.