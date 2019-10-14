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Происшествия

Нравы: на свадьбе криминального генерала «отдубасили» вора в законе

В Киеве вор в законе Андрей Недзельский (Неделя) лишился своего статуса.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Его избили на свадьбе три других криминальных авторитета, сообщил бывший первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«В Киеве на торжестве по случаю свадьбы Олега Бакинского (Олег Крапивин) три вора в законе лишили статуса Андрея Недзельского. Его сильно побили и выбросили за пределы территории», — написал Аброськин на странице в Facebook.

Он также опубликовал фото 15 «законников» Украины, перечеркнув портрет Недзельского, пишет ura.ru.

Вор в законе Неделя является одним из тех воров, кто получил свое звание, не побывав в местах лишения свободы.

В 2018 году вор в законе Надир Салифов по кличке Лоту Гули, претендующий на место главы криминального мира в России, начал активные действия на территории Украины.

Геополитика

Ранее силовики Украины обвинили российские спецслужбы в нашествии «воров в законе» — украинские власти и полагают, что Россия и ее спецслужбы могут специально присылать в страну воров в законе, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Украина становится лакомым пристанищем для таких бандюганов (в первую очередь, грузинских). И Россия кстати в этом очень заинтересована», — пишет украинский интернет-ресурс ТСН.

В последнее время на Украина все чаще едут кавказские воры в законе, которые пытаются контролировать различные сферы бизнеса в стране.

Президентская война с «законниками»

В 2005 году — при президентстве Михаила Саакашвили — Грузия объявила ворам в законе войну, и криминальные авторитеты хлынули в Россию и за границу.

В 2019 году Владимир Путин внес в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, предусматривающую наказание для криминальных авторитетов за сам факт занятия ими иерархического положения в преступной группе. Госдума приняла соответствующий закон, и в апреле этого года Путин его подписал. Санкция статьи предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

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