О характере комы Навального рассказали сибирские специалисты

По словам заместителя главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолия Калиниченко, интенсивные реанимационные мероприятия начали проводить с первых минут после того, как Навальный поступил в учреждение, его удалось стабилизировать, пишет «Интерфакс».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному, пишет Lenta.ru. Он добавил — пока не надо строить предположения о причинах его состояния, а дождаться результатов анализов. Если Навальному понадобится выехать из страны на лечение, обращение оперативно рассмотрят, заявил представитель Кремля.
Версия намеренного отравления оппозиционного политика Алексея Навального пока не рассматривается правоохранительными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Что произошло
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали. Оппозиционера ввели в искусственную кому: подключили к аппарату ИВЛ, состояние оценивают как тяжелое.
При поступлении в больницу Навальному поставили предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками».