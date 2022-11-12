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Происшествия

О подробностях смертельного ДТП на алтайской трассе рассказали в Госавтоинспекции

Утром 12 ноября на заринской трассе в Алтайском крае произошло ДТП.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

По предварительным данным, водитель управлял Hyundai Elantra и ехал от Заринска в направлении Барнаула. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2790.

В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир (женщина) погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель автомобиля ГАЗ получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее КамАЗ врезался в кирпичный забор после «тарана» легковушки.

Накануне Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневры в отсутствии встречного транспорта.

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