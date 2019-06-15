«Об этом нигде не пишут!». Цыгане объяснили, с чего начался конфликт в селе Чемодановка

По версии главы автономии российских цыган Надежды Деметр, массовая драка в селе Чемодановка Пензенской области произошла из-за ссоры детей. Об этом она заявила в интервью «НСН».

«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут!» — заявила Надежда Деметр и подчеркнула, что этот конфликт можно было решить на месте, либо с помощью представителей власти. «Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь?» — добавила она.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. В соцсетях местные жители писали, что на пруд «пришли цыгане и стали приставать к детям». Согласно другой версии, цыгане пытались изнасиловать одну из местных жительниц. В ответ люди пришли к пруду с ножами и топорами.

В конфликте пострадали трое местных жителей, один человек умер в больнице из-за черепно-мозговой травмы. В полицию доставили 174 человека, трое задержаны по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство группой лиц.