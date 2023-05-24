24 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Обезьяна вцепилась в лицо годовалой россиянке

Годовалая девочка пострадала после нападения обезьяны на улице в российском городе.

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

ЧП случилось в Южно-Сахалинске.

Бабушка гуляла по улице с внучкой в коляске, сообщает Telegram-канал «ЧП ДТП Сахалин». Мимо гуляющих проходил мужчина с обезьяной на руках. В какой-то момент животное вырвалось. Обезьяна запрыгнула в коляску и вцепилось девочке в лицо.

Мужчина схватил обезьяну и убежал. Успел, правда, крикнуть, что животное ничем не болеет.

В больнице девочке обработали раны и отпустили на амбулаторное лечение, указывает Газета.Ru.Сотрудники правоохранительных органов сейчас разыскивают владельца обезьяны.

Ранее обезьяна откусила пальцы ребенку в столичном зоопарке.

ЧП случилось в "Планете обезьян". Отец перенес дочку через специальное ограждение — проигнорировал запрещающую табличку.

Самец воспринял приближение людей как угрозу беременной самке и напал на ребенка. Сотрудники зоопарка оказали первую помощь пострадавшей. Потом девочку увезли на скорой.

А дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость