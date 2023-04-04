4 апреля
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Происшествия

Обезьяна откусила пальцы ребенку в столичном зоопарке

В зоопарке Москвы обезьяна откусила пальцы четырехлетней девочке, сообщает Telegram-канал Mash.

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

ЧП случилось в «Планете обезьян». Отец перенес дочку через специальное ограждение — проигнорировал запрещающую табличку.

Самец воспринял приближение людей как угрозу беременной самке и напал на ребенка.

Сотрудники зоопарка оказали первую помощь пострадавшей. Потом девочку увезли на скорой, указывает «Мослента». В больнице девочке ампутировали два пальца руки и диагностировали множественные раны от укусов.

Ранее обезьяна во время свадебной фотосессии «отбила» жениха у невесты — взгромоздилась на жениха и удобно устроилась у него на руках. Позже к мужчине подошла обескураженная невеста, и молодожены стали сниматься вместе с обезьянами.

Также дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва.

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