Объявление в газете постепенно привело жителя Алтая к убийству женщины

В Алтайском крае мужчину будут судить за смертельное избиение возмущенной женщины, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Алейске в мае 2020 года, однако началась история несколькими месяцами ранее — в феврале.

36-летний местный житель потерял работу и периодически размещал в местной газете объявления по оказанию услуг разнорабочего.

«Позвонила 51-летняя женщина, попросив почистить снег. В дальнейшем мужчина несколько раз оказывал услуги по хозяйству. В один из дней мая женщина попросила его помочь с переездом», — рассказали в ведомстве.

Переезд знакомые отметили распитием алкоголя, после чего мужчина уехал домой. Ночью он проснулся оттого, что вспомнил про забытую барсетку с документами и отправился за сумочкой.

Женщину возмутил такой ночной визит — она стала высказывать претензии. Мужчина разозлился и жестоко избил работодательницу, нанеся ей не менее 25 ударов по всему телу.

Безработного обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее житель Бийска получил удар ножом в магазине, где нетрезвая администратор отдыхала с агрессивным мужем.