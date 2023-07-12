Обкуренный замминистра образования российского региона катался на авто

Дело в том, что замминобра поймали сотрудники ГИБДД в неадекватном состоянии за рулем автомобиля.

Освидетельствование показало в крови высокое содержание каннабиса, пишет "МК". Правоохранители проводят разбирательство.

Ранее крымские чиновники подрались с сотрудниками ГИБДД. Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, министр с коллегой проследовали в районную больницу и сдали необходимые анализы, которые подтвердили отсутствие алкоголя и наркотиков в организме.

Между тем в России предложили тестировать чиновников на употребление наркотиков. По мнению руководителя "Трезвой России" Султана Хамзаева, некоторые госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды.

Он отметил, что практика тестирования на употребление наркотических веществ есть за рубежом. В крупных корпорациях, в государственных структурах и силовом блоке: для проведения подобной проверки у людей берут образцы волос.