«Обследовали каждый куст»: в алтайском лесу заблудился 71-летний пенсионер

25 августа спасатели с кинологами, полицией и волонтерами организовали поиски 71-летнего пенсионера. Мужчина потерялся в районе Мохнатушки под Барнаулом.

Поиски продолжались до полуночи, но безрезультатно. С рассветом спасатели продолжили прочесывать лес, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Разбившись по группам и работая цепочкой в зоне видимости, спасатели, полиция и волонтеры из числа родственников обследовали каждый куст», —. рассказал спасатель Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова Сергей Аборнев.

Чуть позже сотрудники полиции сообщили, что пропавший найден, с ним все в порядке.

В алтайском лесу заблудился дедушка. 22.mchs.gov.ru

Пенсионер рассказал, что гулял по лесу вечером и заблудился. Когда стало совсем темно, он прилег у дерева и проспал до утра.

Телефоном дедушка не пользуется, поэтому связаться ни с кем он не мог.