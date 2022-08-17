Обжигающий свет. Машина сгорела из-за неисправного фонаря в российском городе

Автомобиль Honda сгорел в микрорайоне Солнечный (Красноярск). Жители считают, что пожар произошел из-за неисправного фонарного столба, рядом которого припарковали легковушку, сообщают в паблике « Наш Солнечный. Красноярск » в «ВКонтакте».

Водитель припарковал автомобиль Honda возле фонарного столба. Вернувшись, он увидел машину сильно обгоревшей.

Бампер был покорежен и обуглен, а лобовое стекло лопнуло. Мужчина считает, что пожар произешл из-за неисправного фонарного столба. В дождливую погоду он сильно искрил и воспламенился.

«Расплавленный пластик с фонаря капал, скорее всего, попал на пластик воздуховода и поджег машину. В результате авто восстановлению не подлежит. А ведь можно было прислушаться к жителям Солнечного еще месяц назад, приехать, устранить неисправность и обойтись без таких последствий», — говорит автор видео.

Сгоревший автомобиль Honda «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» vk.com/kras_sunny

Жители микрорайона рассказали, что жаловались на неисправный фонарь несколько раз — в конце июля и в начале августа. Однако проблему не устранили.

Администрация района дала комментарий к происшествию:

«В ближайшее время освещение на столбе восстановят. Собственник автомобиля уже написал письмо в полицию. Ущерб ему возместит Горсвет».

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