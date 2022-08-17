Обжигающий свет. Машина сгорела из-за неисправного фонаря в российском городе

Водитель припарковал автомобиль Honda возле фонарного столба. Вернувшись, он увидел машину сильно обгоревшей.
Бампер был покорежен и обуглен, а лобовое стекло лопнуло. Мужчина считает, что пожар произешл из-за неисправного фонарного столба. В дождливую погоду он сильно искрил и воспламенился.
«Расплавленный пластик с фонаря капал, скорее всего, попал на пластик воздуховода и поджег машину. В результате авто восстановлению не подлежит. А ведь можно было прислушаться к жителям Солнечного еще месяц назад, приехать, устранить неисправность и обойтись без таких последствий», — говорит автор видео.
Жители микрорайона рассказали, что жаловались на неисправный фонарь несколько раз — в конце июля и в начале августа. Однако проблему не устранили.
Администрация района дала комментарий к происшествию:
«В ближайшее время освещение на столбе восстановят. Собственник автомобиля уже написал письмо в полицию. Ущерб ему возместит Горсвет».