Очаг бешенства обнаружили в одном из районов Барнаула

Территорию на три км вокруг зараженного участка признали неблагополучным пунктом по бешенству и ввели карантин.
Ограничения снимут через 60 дней после убоя последнего животного, которое могло заболеть, а также после уничтожения последнего зараженного трупа.
Трупы убитых животных должны сжигать на месте. При этом шкуру с них снимать категорически запрещено.
Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означит, что им болеют как животные, так и люди.
Ранее в четырех районах Алтайского края ввели карантин по бешенству.