11 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Очаг бешенства обнаружили в одном из районов Барнаула

Эпизоотическим очагом стало подсобное хозяйство на территории Индустриального района, расположенное в поселке Спутник, по ул. Барбарисная. Об этом стало известно из документа на официальном портале правовой информации.

Скот в ЛПХ.
Скот в ЛПХ.
ВК: блог ветврача, фото - Елена Кузнецова.

Территорию на три км вокруг зараженного участка признали неблагополучным пунктом по бешенству и ввели карантин.

Ограничения снимут через 60 дней после убоя последнего животного, которое могло заболеть, а также после уничтожения последнего зараженного трупа.

Трупы убитых животных должны сжигать на месте. При этом шкуру с них снимать категорически запрещено.

Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означит, что им болеют как животные, так и люди.

Ранее в четырех районах Алтайского края ввели карантин по бешенству.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость