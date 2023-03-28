28 марта
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Происшествия

В четырех районах Алтайского края ввели карантин по бешенству

Новые случаи заражения животных бешенством выявили в Алтайском крае. Из-за этого пришлось ввести карантин в еще трех районах региона, сообщает «Банкфакс».

Профилактика бешенства.
Профилактика бешенства.
Фото: архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Напомним, что за день до этого карантин ввели в Заринском районе. Очаг нашли в поле в трех километрах от Заринска.

На этот раз случаи зафиксировали в Самарке Локтевского района, в Красном Яре Алейского района и райцентре Краснощеково.

Во всех случаях эпизоотическими очагами признали личные подсобные хозяйства. Теперь там запрещено лечение и перемещение больных и здоровых животных.

На время карантина в населенные пункты нельзя будет ввозить и вывозить животных. Посторонним людям нельзя посещать эти площадки, в частности отлавливать и охотиться на диких зверей.

Коровы. Скот.
Коровы. Скот.
unsplash.com

Трупы убитых животных должны сжигать на месте. При этом шкуру с них снимать категорически запрещено. Также запрещено проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия, где возможно скопление животных.

Специалисты проверят подсобные хозяйства на больной бешенством скот и вакцинируют животных во время обхода.

Карантин отменят через два месяца после убоя или уничтожения трупа последнего восприимчивого животного, подозреваемого в заражении бешенством.

Факт

Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означит, что им болеют как животные, так и люди.

Между тем в некоторых районах Алтайского края до сих пор нет пунктов убоя скота.

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