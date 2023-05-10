10 мая
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Происшествия

Очередной секс-скандал в Белом доме: Трампа обвинили в домогательствах к писательнице

Суд признал экс-президента США Трампа виновным в сексуальных домогательствах к писательнице Джин Кэролл, пишет РБК.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

Трампа обязали выплатить женщине почти 3 млн долларов за моральный вред и 2 млн американской национальной валюты по гражданскому иску о побоях.

Стоит отметить, что она не смогла доказать, что экс-президент изнасиловал ее, однако присяжные сочли его виновным в домогательствах

Происшествие случилось в примерочной отдела нижнего белья в 1996 году.

Скандал с порноактрисой

Оказывается, это не единственное секс-приключение Трампа. Так, по версии обвинения, между Трампом и порноактрисой Сторми Дэниэлс была сексуальная связь, которая началась в 2006 году и продолжалась четыре года. Будущий президент хотел избежать скандала и заключил с Дэниэлс договор о неразглашении.

Однако порноактриса все равно рассказала о всех подробностях романа журналу In Touch Weekly. Интервью опубликовали в 2018 году.

Синее платье

Это не первый секс-скандал, связанный с главой американского государства. Так, в 1998 году разразилась история с платьем Моники Левински и на тот момент президентом США Биллом Клинтоном.

Левински рассказала, с чего начались их отношения с Клинтоном, как они флиртовали, как она зашла к нему в Овальный кабинет. Произошел оральный секс. Изъяли в качестве доказательства синее платье с пятном спермы Билла Клинтона.

Расследование привело к попытке импичмента президента Клинтона

Президента Клинтона оправдали по всем пунктам обвинения. Он остался в должности.

Мумия и первая леди

Между тем алтайская принцесса Укока прокляла Хиллари Клинтон. В Новосибирске в 1997 году жена тогдашнего президента США Билла Клинтона встретилась с археологами Института археологии и этнографии СО РАН, где в то время находилась мумия принцессы Укока. Мумию продемонстрировали Хиллари.

Уже через год после этой встречи, начало срабатывать проклятье: случился секс-скандал с Моникой Левински. Далее, считает сибиряк, и начались неприятности в семье Клинтонов.

Перед последними президентскими выборами, на которых многие СМИ и политологи прочили победу Хиллари, американские журналисты уже вспоминали эту встречу кандидата от демократов с алтайской мумией.

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