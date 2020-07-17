Пока Республика Алтай страдает от паводка, аномальная жара и засуха в Алтайском крае спровоцировала рост пожаров. За последние три дня в регионе ликвидировали 59 природных пожаров, сообщили 17 июля в краевом главке МЧС.

Только в июне пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз. Общая площадь горения составила около 54 гектаров.

Спасатели помогают местным администрациям в обследовании территории, подверженной угрозе пожара, в профилактической работе с местным населением, ведут ликвидацию палов растительности.

Пожары в Алтайском крае. скриншот видео ГУ МЧС по Алтайскому краю

Подразделения МЧС России оперативно выезжают на места пожаров, но не всегда это возможно сделать даже на спецтехнике. Трава нередко горит в болотистых,

отрезанных речными протоками, труднодоступных местах, отмечают в экстренном ведомстве.

Чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор — брошенный окурок или непотушенный костер, а также травяные палы.

Пожары в Алтайском крае. скриншот видео ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранее в крае ввели режим ЧС из-за засухи.

В Республике Алтай ситуация противоположная. Из-за долгих ливней переполнились реки и начался паводок.

Подтопило Кош-Агач, размыт подход к мосту через реку Каланегир на региональной дороге Кош-Агач — Беляши, размыты дороги с 8-го по 9-й километр от Кош-Агача в сторону Кокори, а также со 2-го по 3-й километр дороги Ортолык — Бельтир, затопило пять чабанских стоянок в селе Жана-Аул, скот уносило водой.

Жителей просят не поддаваться панике.

Также на Алтай надвигается аномальная жара. Ожидается +30 градусов и выше.

Ранее немецкий физик и климатолог Андерс Леверман заявил, что аномальная жара в регионах Сибири вызвана изменением воздушных потоков над Россией.