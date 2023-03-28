28 марта
﻿
Происшествия

Один из лучших кондитеров страны разбился в ДТП

В Орловской области в ДТП умер один из лучших кондитеров России, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин, сообщает Telegram-канал «Mash».

Алексей Левин.
Алексей Левин.
Telegram-канал "Mash"

Авария произошла на трассе М-2 «Крым» в Мценском районе. Водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил легковушку.

Жена Светлана и брат Алексея погибли на месте, сам он скончался по дороге в больницу.

В машине также находился их 13-летний племянник, его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Водителя грузовика задержали, он находится под домашним арестом на время следствия.

Ранее 20-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле. 18-летний водитель «Тойоты Королла» наехал на 20-летнюю девушку-пешехода в 11:10 утра 28 марта на пр. Ленина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость