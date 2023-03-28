Один из лучших кондитеров страны разбился в ДТП

В Орловской области в ДТП умер один из лучших кондитеров России, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин, сообщает Telegram-канал «Mash».

Авария произошла на трассе М-2 «Крым» в Мценском районе. Водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил легковушку.

Жена Светлана и брат Алексея погибли на месте, сам он скончался по дороге в больницу.

В машине также находился их 13-летний племянник, его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Водителя грузовика задержали, он находится под домашним арестом на время следствия.

Ранее 20-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле. 18-летний водитель «Тойоты Королла» наехал на 20-летнюю девушку-пешехода в 11:10 утра 28 марта на пр. Ленина.