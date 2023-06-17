Один рабочий погиб и трое пострадали из-за хлопка на ТЭЦ в Новосибирске

В Новосибирске на ТЭЦ-5 произошел хлопок внутри резервуара вечером 16 июня. В результате аварии один рабочий погиб и трое пострадали.

Как сообщает MK.ru, сотрудники подрядной организации чистили резервуар глубиной 7 м на насосной станции нефтеочистных стоков. Вдруг произошел хлопок, из-за которого вспыхнула техническая жидкость.

Из-за начавшегося пожара пострадали трое сотрудников компании-подрядчика и один работник ТЭЦ-5. Медик ТЭЦ незамедлительно оказал пострадавшим первую помощь и вызвал скорую. Однако спасти одного работника компании не удалось - он скончался на месте происшествия.

Еще троих, включая сотрудника ТЭЦ, госпитализировали в областной ожоговый центр.

Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту ЧП на ТЭЦ-5 в Октябрьском районе, сообщает ngs.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте ЧП работает следователь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на стройке Новосибирска рухнул башенный кран. Погибла крановщица.