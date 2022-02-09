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Происшествия

Один за другим умерли пятеро россиян на стройке АЭС в Бангладеш

Сразу пятеро российских специалистов, занятых на строительстве АЭС «Руппур», погибли в Бангладеш. Они умирали один за другим в течение последних 11 дней, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Первая смерть была зафиксирована 28 января. 44-летний россиянин скончался в больнице, где был на лечении. 5 февраля туда же доставили 48-летнего инженера-механика. Ему внезапно стало плохо, и он тоже умер.

В тот же день в доме, где живут участники строительства, умер 59-летний россиянин. А на следующий день — 45-летний. Еще один 40-летний россиянин скончался во сне 2 февраля.

Местная полиция начала проверку.

Утверждается, что ни в одном из случаев вскрытие не показало ничего подозрительного, пишет bfm.ru.

В госкорпорации «Росатом» подтвердили факт ЧП и сказали, что сотрудничают со следствием.

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