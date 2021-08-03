Ключевое «инновационно-ядерное» предприятие Росатома в Сибири не прошло проверку

Решение о приостановлении лицензии приняли после плановой проверки Ростехнадзором топливного завода.
«На Горно-химическом комбинате (предприятие государственной корпорации Росатом, дивизион экологических решений) в ходе плановой проверки завода по фабрикации топлива Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору был выявлен ряд замечаний в части обязательных требований условий действия лицензии. С 25 июля действие лицензии было приостановлено», — рассказали на предприятии.
Также подчеркнули, что уже провели «организационно-технические мероприятия по устранению замечаний» и подали заявление о возобновлении лицензии.
Руководство предприятия не уточнило, какие именно нарушения выявили эксперты Ростехнадзора при проверке.
Горно-химический комбинат — предприятие госкорпорации по атомной энергии, дивизион ЗСЖЦ (заключительной стадии жизненного цикла).
Завод является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.