Ключевое «инновационно-ядерное» предприятие Росатома в Сибири не прошло проверку

Горно-химический комбинат (ГХК) в Красноярском крае, входящий в структуру Росатома, сообщил о приостановлении лицензии на топливном заводе.

Решение о приостановлении лицензии приняли после плановой проверки Ростехнадзором топливного завода.

«На Горно-химическом комбинате (предприятие государственной корпорации Росатом, дивизион экологических решений) в ходе плановой проверки завода по фабрикации топлива Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору был выявлен ряд замечаний в части обязательных требований условий действия лицензии. С 25 июля действие лицензии было приостановлено», — рассказали на предприятии.

Также подчеркнули, что уже провели «организационно-технические мероприятия по устранению замечаний» и подали заявление о возобновлении лицензии.

Руководство предприятия не уточнило, какие именно нарушения выявили эксперты Ростехнадзора при проверке.