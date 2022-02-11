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Происшествия

Ограбившие вдову Градского скрылись за границей

Участники разбойного нападения на вдову Александра Градского могли скрыться за границей, сообщают «Известия».

Мармарис. Турция.
Мармарис. Турция.
СС0

По данным источника издания, один из предполагаемых преступников находится в Турции, а другой скрывается в Средней Азии.

Депортировать их в Россию и привлечь к ответственности пока невозможно, поскольку неизвестно их точное местонахождение.

На данный момент задержан только один участник ограбления. Это 27-летний гражданин Таджикистана, пишет bfm.ru.

Нападение на Марину Коташенко произошло в середине января. У вдовы Александра Градского похитили 100 млн рублей.

Есть версия, что перед тем, как напасть, грабители караулили Коташенко на трассе в машине несколько дней.

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