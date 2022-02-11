Ограбившие вдову Градского скрылись за границей

Участники разбойного нападения на вдову Александра Градского могли скрыться за границей, сообщают « Известия ».

По данным источника издания, один из предполагаемых преступников находится в Турции, а другой скрывается в Средней Азии.

Депортировать их в Россию и привлечь к ответственности пока невозможно, поскольку неизвестно их точное местонахождение.

На данный момент задержан только один участник ограбления. Это 27-летний гражданин Таджикистана, пишет bfm.ru.

Нападение на Марину Коташенко произошло в середине января. У вдовы Александра Градского похитили 100 млн рублей.

Есть версия, что перед тем, как напасть, грабители караулили Коташенко на трассе в машине несколько дней.