Вдова Градского обратилась к публике впервые после смерти певца

«Обращение ко всем, кто знал, любил и уважал Александра Градского. У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского — огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем. Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание — нападение», — сообщила вдова музыканта.

Она подчеркнула, что сейчас ее главная задача — сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать их детей, пишет Lenta.ru.

«У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для нас время», — заключила в беседе Коташенко.

Ранее вооруженные люди напали на вдову народного артиста Александра Градского Марину Коташенко в Московской области, под угрозой оружия они отобрали у нее порядка 100 млн рублей. Задержан один из нападавших.

Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра «Градский Холл» Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года.