Огромный ландшафтный пожар на 100 га произошел в Новосибирске

Огромный природный пожар на 100 га произошел в Новосибирске 21 мая. Горела сухая трава. Об этом сообщает ngs.ru .

Пожар произошел в районе города Оби и аэропорта Толмачево. ГУ МЧС по региону сообщила, что горела трава в заболоченной местности в районе деревни Алексеевки.

Огромные столбы дыма замечали с разных точек жители Новосибирска. Пламя стремительно распространилось на огромную площадь - 100 га.

Пожарные прибыли на место происшествия в 11:41. С огнем боролись 49 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 33 человека личного состава и девять единиц техники.

Некоторые новосибирцы оказались на границе с огнем. Людям пришлось экстренно спасать машины и покидать опасную территорию.

Другие очевидцы сообщили, что огонь почти добрался до газовых коммуникаций в деревне Алексеевка. МЧС удалось вовремя отбить угрозу от газораспределительной станции.

Пожар удалось локализовать только в 15:10. Угрозы населенному пункту нет.