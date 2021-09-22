Охранник бара распылил в лица трем отдыхающим девушкам перцовый баллончик

«Полицейскими были опрошены пострадавшие женщины, которые пояснили, что в ночь на 18 сентября они отдыхали в одном из заведений города, где у них произошел конфликт с работником службы охраны. В результате конфликта неустановленный охранник распылил в лицо женщинам перцовый баллончик», — говорится в сообщении краевого главка МВД.