22 сентября
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Происшествия

Охранник бара распылил в лица трем отдыхающим девушкам перцовый баллончик

В дежурную часть полиции Красноярска поступили сообщения из больницы об обращении трех женщин с диагнозом «химический ожог роговицы и конъюктивы первой степени обоих глаз», сообщает «Интерфакс».

Бокалы. Бар.
Бокалы. Бар.
Анна Зайкова

«Полицейскими были опрошены пострадавшие женщины, которые пояснили, что в ночь на 18 сентября они отдыхали в одном из заведений города, где у них произошел конфликт с работником службы охраны. В результате конфликта неустановленный охранник распылил в лицо женщинам перцовый баллончик», — говорится в сообщении краевого главка МВД.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее два класса эвакуировали из алтайской школы из-за перцового баллончика.

Средство не попало на школьников, медицинская помощь никому не потребовалась, но родители учеников подняли панику в социальных сетях.

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