3 августа 27°C
﻿
Происшествия

Окурок поджег гору с туристами в Шерегеше

Глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута рассказал в своем Instagram про крупный пожар на горе Зеленой в Шерегеше.

Шерегеш.
Шерегеш.
Из открытых источников.

Сообщение о задымлении на горе Зеленой поступило под вечер 2 августа. Затем массово начали звонить другие очевидцы.

«Пожарные расчеты немедленно выдвинулись к месту происшествия, специалисты оценили обстановку: горел сухой стланик на курумнике. Оперативно подогнали технику, чтобы сделать минерализованную полосу вокруг очага — это препятствие для распространения огня. Затем пожарные успешно локализовали и затушили пламя», — отметил Макута.

После пожарные пролили место происшествия, чтобы не допустить повторного возгорания.

Макута подчеркнул со ссылкой на экспертов, что причиной пожара на горе скорее всего стал брошенный окурок.

«Стоит сухая и жаркая погода — это благоприятные условия для возникновения пожаров. Будьте особо внимательны с огнеопасными предметами и веществами в лесу. Пожар в тайге — это страшная стихия!» — обратился глава района к землякам и туристам.

Ранее в Алтайском крае загорелась ворона и подожгла собой лес. В 2020 году сосиски подожгли алтайский ленточный бор.

Гора Зеленая в Шерегеше принимает миллион туристов, основная масса которых приходится на зимний сезон. Значительная часть инфраструктуры и шерегешских трасс сосредоточены именно на этой горе.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость