Окурок поджег гору с туристами в Шерегеше

Глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута рассказал в своем Instagram про крупный пожар на горе Зеленой в Шерегеше.

Сообщение о задымлении на горе Зеленой поступило под вечер 2 августа. Затем массово начали звонить другие очевидцы.

«Пожарные расчеты немедленно выдвинулись к месту происшествия, специалисты оценили обстановку: горел сухой стланик на курумнике. Оперативно подогнали технику, чтобы сделать минерализованную полосу вокруг очага — это препятствие для распространения огня. Затем пожарные успешно локализовали и затушили пламя», — отметил Макута.

После пожарные пролили место происшествия, чтобы не допустить повторного возгорания.

Макута подчеркнул со ссылкой на экспертов, что причиной пожара на горе скорее всего стал брошенный окурок.

«Стоит сухая и жаркая погода — это благоприятные условия для возникновения пожаров. Будьте особо внимательны с огнеопасными предметами и веществами в лесу. Пожар в тайге — это страшная стихия!» — обратился глава района к землякам и туристам.

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