Окурок поджег гору с туристами в Шерегеше

Сообщение о задымлении на горе Зеленой поступило под вечер 2 августа. Затем массово начали звонить другие очевидцы.
«Пожарные расчеты немедленно выдвинулись к месту происшествия, специалисты оценили обстановку: горел сухой стланик на курумнике. Оперативно подогнали технику, чтобы сделать минерализованную полосу вокруг очага — это препятствие для распространения огня. Затем пожарные успешно локализовали и затушили пламя», — отметил Макута.
После пожарные пролили место происшествия, чтобы не допустить повторного возгорания.
Макута подчеркнул со ссылкой на экспертов, что причиной пожара на горе скорее всего стал брошенный окурок.
«Стоит сухая и жаркая погода — это благоприятные условия для возникновения пожаров. Будьте особо внимательны с огнеопасными предметами и веществами в лесу. Пожар в тайге — это страшная стихия!» — обратился глава района к землякам и туристам.
Ранее в Алтайском крае загорелась ворона и подожгла собой лес. В 2020 году сосиски подожгли алтайский ленточный бор.
Гора Зеленая в Шерегеше принимает миллион туристов, основная масса которых приходится на зимний сезон. Значительная часть инфраструктуры и шерегешских трасс сосредоточены именно на этой горе.