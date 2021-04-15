ОМОНовцы в Алтайском крае вырезали болгаркой дверь не в ту квартиру

Около 7 утра 14 апреля в квартиру жительницы Заринска явились сотрудники ОМОН. Она не стала открывать дверь, а потом вовсе лишилась ее, пишет газета « Наш город Заринск ».

Женщина не хотела открывать дверь правоохранителям, так как ничем криминальным не занимается.

Пока она звонила в дежурную часть, ОМОН продолжал стучать в дверь.

«На просьбу назвать организацию ответили: „Вам зачем?“. В дверь стали колотить кулаками громко и настойчиво. Девушка была в шоке, ведь дома кроме нее были еще сын 16 лет и девятилетняя дочь, которая начала плакать», — сообщает газета.

Полицейский наряд выехал, а силовики уже срезали болгаркой дверь и в масках ворвались в квартиру.

Потом выяснилось, что работники спецслужбы искали женщину, которая уже семь лет не живет по этому адресу.

Сотрудники уехали, но приехали полицейские. Они взяли с испуганной горожанки объяснения, составили протокол осмотра и пообещали, что компенсируют установку новой двери.

10 августа 2019 года в 6 часов утра бойцы отряда «Гром» ворвались в дом семьи Волжениных из Барнаула. Следователи выяснили, что семья не имеет отношения к уголовному делу, в связи с которым штурмовали дом, но силовики ничего не нарушили и действовали в пределах своих полномочий.

Позже барнаульцы все же добились дополнительной проверки.