В случайном налете силовиков на дом барнаульцев будут искать виновных

Семья Волжениных из Барнаула все-таки добилась дополнительной проверки обстоятельств ошибочного налета бойцов отряда «Гром» на их дом. Об этом Инга Волженина рассказала изданию «Сибирь.Реалии». Ранее в возбуждении уголовного дела семье отказали .

Материалы направили на дополнительную проверку после жалобы в Генпрокуратуру. В ответе ведомства говорится, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили, а Алтайский краевой суд в июне признал этот отказ незаконным.

По словам женщины, служебная проверка установила виновных, но они не понесли наказания.

«Судья Ленинского района ответила мне, что группа захвата сработала чётко, но краевой суд посчитал иначе», — говорит Волженина.

В апелляционном определении сказано, что нижестоящая инстанция не дала оценку доводам заявителя о нарушении сотрудниками полиции её конституционных прав и не учла результаты служебной проверки.

Оба полицейских за это время уже могли уволиться из органов внутренних дел, предполагает Волженина, но она все равно будет добиваться привлечения виновных к уголовной ответственности.

Полиция , наручники. СС0

Что случилось в доме Волжениных?

10 августа, в 6 часов утра силовики разбили в доме на улице Логовской и ворвались внутрь. Люди в масках перепугали хозяйку дома, ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь.

Сначала Инга Волженина подумала, что в дом ворвались грабители. Женщина начала выталкивать незнакомцев обратно в окно и во время потасовки ей стеклом разрезало руку. Правоохранители же утверждают, что не связаны с травмами жительницы Барнаула. Она также утверждала, когда выяснилась ошибка, бойцы вели себя нормально, кроме того, что говорили «куда ты, дура, лезла?».

Позже следователи выяснили, что семья Волжениной не имеет отношения к уголовному делу, в связи с которым штурмовали ее дом, но силовики ничего не нарушили и действовали в пределах своих полномочий.

Как стало известно из постановления суда на обыск, оперативные действия проводились по делу о краже. Один из подозреваемых, по данным следователя Ленинского районного УМВД по Барнаулу, был прописан по адресу, где проживает семья Инги Волжениной. Однако данные оказались ошибочными.