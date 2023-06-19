Опасные детские аттракционы нашли в сибирском городе-миллионнике

Владельцы нескольких аттракционов используют старую технику, в том числе с техническими неисправностями, указывает НГС. Возле аттракционов нет информации о правилах пользования.

Мэру Новосибирска надзорный орган внес представление.

Аттракционы с нарушениями закрыли.

Ранее две юных сибирячки на карусели получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Девочки 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения получили травмы. Это случилось в Новосибирске.

Работа аттракциона на время проверки приостановлена. Следователи возбудили уголовное дело.

Между тем в Новоалтайске вынесли приговор хозяину веревочного парка, где чуть не задохнулась 11-летняя девочка. В 2017 году предприниматель арендовал участок земли и создал там "Веревкино-Парк". Аттракционы нарушали технику безопасности.

В июне 2022 года на работу устроили несовершеннолетнюю девушку 2005 года рождения. Она не прошла обучение, ее не проинструктировали. Днем 22 июня 2022 года на аттракцион пустили 11-летнюю девочку, которая при прохождении этапа "тарзанка" запуталась в страховке и получила травму шеи.